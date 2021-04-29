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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الخميس، صلاة القداس الإلهي بمناسبة عيد تأسيس سر القربان المقدس «الخميس الكبير»، وذلك بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بالتجمع.

بدأ اليوم بصلاة اللقان المقدس وغسيل الأرجل، ثم صلاة الذبيحة الإلهية التي ترأسها غبطة البطريرك، بمشاركة الأب هدية تامر، راعي الكنيسة.

وألقى البطريرك كلمة العظة حول التحلي بالتواضع، موضحًا معاني غسيل الأرجل.

وعقب صلاة القداس، ترأس غبطته أيضًا صلاة البصخة المقدسة، مختتمًا الصلاة بالبركة الرسولية.

الجدير بالذكر أن قداس اليوم هو الأول لهذه الرعية، والتي تم إنشائها مؤخرًا.

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس الخميس الكبير بكنيسة التجمع

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس الخميس الكبير بكنيسة التجمع