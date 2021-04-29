شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 35 طن مخلفات صلبة وقمامة في حملة نظافة بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، ونتيجة لذلك تابع العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، أعمال استكمال تنفيذ حملة النظافة الشاملة بمنطقة حي شمال بمدينة الأقصر، بقيادة العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر.

وأسفرت الأعمال عن رفع 35 طن مخلفات قمامة وأتربة وتراكمات والتى استهدفت، مناطق كوبري المطار والنجع الطويل والحزام الأخضر والحوالات بالإضافة إلى تفريغ ورفع جميع حاويات القمامة المتواجدة بالطرق والتي وضعها الحى بكل المناطق، كما تم استكمال أعمال رفع المخلفات والنفايات من على جوانب الطرق ونظافة الجزر الوسطى والأرصفة.

وقال العميد طارق لطفي، إنه يتم متابعة أعمال نظافة الشوارع الرئيسية والفرعية بصفة مستمرة، وذلك إلى جانب تكثيف حملات النظافة، مع التخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، والحفاظ على الشكل الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

شارك في الحملة رؤساء أحياء شمال ووسط وجنوب مدينة الأقصر، والمتابعة الميدانية وإدارة حملة المدينة وحملة المعدات الثقيلة والعمال.