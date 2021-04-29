شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: انطلاق 3 دورات بمركز سقارة يستفيد منها 124 متدربا الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، خلال الاسبوع المقبل، 3 دورات تدريبية، في ضوء تكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بالمحليات لرفع مستوى ادائهم للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة أفضل وأسرع.

وقال بيان صحفي الخميس، إن الدورات تشمل تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأزمات والتطبيق على أزمات الأمطار والسيول، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التفتيش الإدارى ومكاتب المتابعة الميدانية، وأخيرا، دورة القيادة وادارة الذات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم، فيما تستمر دورة ادارة المشروعات pmp للأسبوع الثاني على التوالي، مشيرا إلى أنه يستفيد من دورات الأسبوع المقبل 124 متدرباً من جميع المحافظات.

وأكد «شعراوي»، على أهمية أعداد كوادر قيادية مؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات في المحافظات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة موضحاً أن خطة تدريب مركز سقارة تركز على تلبية أكبر قدر من الإحتياجات والطلبات التدريبية في المحافظات، وزيادة عدد المتدربين في كل دورة، وزيادة عدد الإدارات والدورات المستهدفة في عملية التدريب.