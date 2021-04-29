شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمكتب صحة ثان الزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة إجراءات التطعيم ضمن المراكز التي تم تخصيصها لتطعيم المواطنين بالمحافظة، والبالغ عددها حتي الآن ١٩ مركز، وذلك تيسيراً علي المواطنين من مشقة السفر، للفئات المستحقة للحصول علي لقاح كورونا من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل علي الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من إنتظام سير العمل ببرنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة، وكذلك التأكد من جاهزية الفرق الطبية، لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، وإتباع خطوط السير المحددة، فضلا عن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مواعيد العمل بمراكز التطعيم بالمحافظة، خلال شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة ٩ صباحًا وحتي الساعة ١٠ مساء، لافتا إلى أن مراكز التطعيم بالمحافظة تشمل "مكتب صحة ثان الزقازيق، والمركز الطبي ببلبيس، ومراكز طب الأسرة بالدميين، وأكياد البحرية، والصوالح بفاقوس، والمركز الطبي بأبو حماد، ومركز صحة الحي العاشر أ، ومركز صحة ٤٦ بالعاشر من رمضان، والمركز الطبي بأبو كبير، ومركز طب الأسرة ببرين، ووحدة طب الأسرة بهرية رزنة، وطحلة بردين بالزقازيق، وكذلك تخصيص مراكز بمستشفيات السعديين وههيا وديرب نجم والقنايات والحسينية وأولاد صقر ومنيا القمح المركزية"، مشيراً إلي أنه جاري فتح ٥ مراكز أخري للتطعيم خلال الأيام القليلة القادمة، ليصل الإجمالي ٢٤ مركز موزعة علي مختلف أنحاء المحافظة، وذلك لمنع التكدس وتيسيرا علي المواطنين بكافة أنحاء المحافظة.