شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار البصل يُكبد الفلاحين خسائر فادحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، إن أسعار البصل حاليا أقل من ثمن تكلفته مما يكبد مزارعيه خسائر فادحة، لافتا أن متوسط خسارة الفدان الواحد من البصل حاليا تصل إلى 10 آلاف جنيه.

وأوضح أبوصدام، أن فدان البصل هذا الموسم زادت تكاليف زراعته عن تكلفة المواسم السابقة بسبب زيادة اسعار شتلات البصل (البزق) إلى 4 آلاف جنيه للقيراط حيث يحتاج الفدان إلى نحو قيراطين ونصف لزراعته، بمعنى أن الفدان يحتاج لنحو 10 آلاف جنيه تقاوي أو شتلات فقط، بجانب تجهيز الأرض من حرث وتخطيط للزراعة وثمن الأسمدة العضوية والكيماوية وأجرة العمالة وتكلفة الري والرش وثمن المبيدات وإيجار الأرض فإن تكلفة الفدان الواحد في زراعة البصل تزيد عن ٢٥ آلاف جنيه.

وأشار نقيب الفلاحين أن فدان البصل ينتج في المتوسط 15 طن يباع حاليا الطن في أرضه بألف و100جنيه، مما يعني أن فدان البصل الواحد يخسر أكثر من ١٠ آلاف جنيه هذا الموسم، وأرجع تدنى أسعار البصل بسبب كثرة المعروض، وذلك لزيادة المساحات المنزرعة والتي تزيد عن200 ألف فدان بإجمالي إنتاجية تزيد عن 3 مليون طن وضعف الطلب عليه محليا وقلة عمليات التصدير للخارج حيث لم تزد الكميات المصدره حتي الان عن 50 ألف طن.

وطالب أبوصدام الحكومه بالمزيد من فتح الأسواق الخارجيه لإستيعاب الكميات الكبيره المنتجه من البصل هذا العام، والتوسع في إنشاء مصانع تجفيف البصل ودعم المصانع الموجودة.