شكرا لقرائتكم خبر عن حى شمال الجيزة يصادر 300 شيشة فى حملة على المقاهى والكافيهات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت إدارة البيئة بحى شمال الجيزة، حملة مكبرة على المقاهى والكافيهات، برئاسة أشرف بكر رئيس الحى، ووسام أبو الفضل مدير إدارة البيئة، لمصادرة "الشيش" تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ضمن إجراءات الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

وأسفرت الحملة عن مصادرة أكثر من 300 شيشة من عدد من المقاهى والكافيهات، بينها مقهى داخل عقار سكنى مكون من طابقين حوله صاحبه إلى مقهى، وتم مصادرة "الشيشة" داخله واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

وكان اللواء أحد راشد محافظ الجيزة، وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالالتزام التام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالدواوين العامة، وتشديد الرقابة بمختلف القطاعات، للتأكد من الالتزام بإجراءات الوقاية ضد مرض كورونا وساعات الغلق من قبل المحال والمقاهى ومنع التجمعات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، على أن تستمر حملات الضبط ومجهودات رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين دون تأثر مع توفير أدوات الوقاية اللازمة للعاملين.