شكرا لقرائتكم خبر عن أول قداس بكاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك فى التجمع الخامس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس صباح اليوم، الخميس، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي بمناسبة عيد تأسيس سر القربان المقدس "الخميس الكبير"، وذلك بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بالتجمع.

قداس الكاتدرائية

وبدأت اليوم صلاة اللقان المقدس وغسيل الأرجل، ثم صلاة الذبيحة الإلهية التى ترأسها غبطة البطريرك، بمشاركة الأب هدية تامر، راعى الكنيسة. وألقى غبطة أبينا البطريرك كلمة العظة حول التحلى بالتواضع، موضحًا معاني غسيل الأرجل. وعقب صلاة القداس، ترأس غبطته أيضًا صلاة البصخة المقدسة، مختتمًا الصلاة بالبركة الرسولية.

جانب من القداس

جدير بالذكر أن قداس اليوم هو الأول لهذه الرعية، والتى تم إنشائها مؤخرًا.

وتقام صلاة اللقان فى 3 مناسبات كنسية هى عيد الظهور الإلهى (الغطاس)، وخميس العهد، وعيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس (عيد الرسل). وهي صلوات موضوعة بترتيب يتشابه مع ترتيب صلوات القداس الإلهى.



كاتدرائية السيدة العذراء

وبشكلٍ عام فإن فلسفة اللقان مرتبطة بالمياه التي هي أساس التطهير والنقاء، على اعتبار أن تطهير النفس ونقاء القلب الدائمين، هما أساس علاقة الإنسان مع الله، والأرضية الصلبة التي يسير عليها من يخدمون اسمه المبارك.