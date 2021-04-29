السفارة المصرية فى فيينا تنقل تهنئة الرئيس السيسى بمناسبة عيد القيامة المجيد

القاهرة - سامية سيد - نقلت السفارة المصرية فى فيينا اليوم تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى المصريين الأقباط فى النمسا بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

وقال الرئيس السيسى، فى التهنئة اليوم الخميس، " الأخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط فى الخارج ..يطيب لى أن أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.. وأدعوا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الطيبة وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والسعادة وأن يحفظ الله مصر الغالية وشعبها العظيم وجميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء " .

وأضاف الرئيس" أتمنى لكم دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة المزيد من الرقى والرفعة وكل عام وانتم بخير " .

وقد وجهت السفارة المصرية فى فيينا تهنئة مماثلة إلى الجالية المصرية القبطية فى النمسا، معربة عن خالص التمنيات الطيبة بمناسبة عيد القيامة المجيد.