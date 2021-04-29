شكرا لقرائتكم خبر عن في خميس العهد.. رئيس «الأسقفية» يترأس القداس بكاتدرائية الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الخميس، قداس تجديد العهود اليوم بكاتدرائية جميع القديسين في الزمالك وذلك بمناسبة خميس العهد.

كما صلى المطران منير صلاة تكريس الزيت المقدس التي يتم الاحتفال بها عادة يوم خميس الأسرار، حينما يجتمع الكهنة والشمامسة وممثلي الأبروشية حول الأسقف الذي يبارك الزيوت المقدسة: زيت مسحة المرضى، وزيت المعمودية المستخدم في منح الأسرار على مدار السنة في الأبروشية.

يذكر أن بمناسبة «خميس العهد»، أو خميس الأسرار وهو عيد مسيحي يسبق عيد القيامة «الفصح»، وهو ذكرى العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه، وفقًا للأناجيل القانونية، وهو اليوم الذي غسل فيه السيد المسيح أرجل تلاميذه لحثهم على التواضع وإنكار الذات، وترك لهم وصيته، ونصحهم بحبهم لبعضهم البعض.