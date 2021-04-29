شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: إزالة 90%؜ من إجمالي الحالات المستهدفة خلال الموجة 17 بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بالتعاون مع قوات الشرطة وقطاع تطوير وحماية النيل بقنا نجحت فى إزالة 5 حالات تعدى بالردم على نهر النيل بقرية دندرة بإجمالى مساحة 150 م ضمن الموجة 17 لإزالة التعديات على أراضى طرح النهر.

وأوضح محافظ قنا أن إجمالى حالات التعدى التى تمت ازالتها خلال الموجة 17 حتى الآن وصل الى 155 حالة بإجمالى مساحة 13 ألف و 813 م بنسبة تنفيذ 90 ٪؜ من إجمالي الحالات المستهدف إزالتها ، موجها بإستمرار حملات الإزالة حتى يتم الإنتهاء من كافة الحالات المستهدفة .

ووجه محافظ قنا الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التى تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لأى حالات تعدى جديدة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعديين لفرض هيبة الدولة والحفاظ على مجرى نهر النيل .