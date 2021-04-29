شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يُشيد بحملات ضبط مخالفي «إجراءات كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالحملات التي شهدتها مساء أمس مدن ومراكز كفر الشيخ ودسوق وبلطيم وبيلا، للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية، موجهاً باستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وناشد محافظ كفر الشيخ في تريحات صحفية، الخميس، أصحاب المطاعم والكافيهات والمحال بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا، والالتزام التام بما تم إعلانه من قرارات وإجراءات في هذا الخصوص للحد من انتشار الفيروس.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه لا يرغب في غلق المحال والمطاعم، ولكن أصحاب المحلات والمطاعم هم من يتخذون قرار غلق محالهم أو مقاهيهم لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية، وصحة المواطن والأسر هي الأهم، فأي تهاون في ذلك سيؤدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، مشيداً بالتعاون بين القطاعات الصحية، الصحة والتأمين ووالإسعاف والجامعة «في استقبال وعلاج مرضى كورونا والمشتبه فيهم .