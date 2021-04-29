شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: معاينة 119 موقعًا لمشروعات القطاع الصحي ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تم الانتهاء من معاينة 119 موقعًا للمشروعات المدرجة بقطاع الصحة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قري الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة 5 مراكز بالمحافظة، وتشمل المواقع 22 موقع بمركز العدوة، 19 موقع بمركز ملوي، 43 موقع بمركز مغاغة، 18 موقع بمركز أبو قرقاص، 17 موقع بمركز ديرمواس، مؤكداً انه جاري اعداد التصميمات الهندسية للبدء في تنفيذ الاعمال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ المنيا، الخميس، ويرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
حضر الاجتماع، الدكتور هاني عبدالشهيد، عضو مجلس الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.
شدد المحافظ، على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
ناقش المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ مشروع تطوير منظومة الإسعاف والطب البيطري بنطاق القري المستهدفة، حيث تم الانتهاء من معاينة 11 موقع لإنشاء وحدات تمركز للإسعاف، بالإضافة إلى انه جاري معاينة 21 موقع اخر واعداد التصميمات اللازمة للبدء في الاعمال، كما تم الانتهاء من معاينة 53 موقع وجاري اعداد التصميمات اللازمة لتطوير قطاع الطب البيطري.
وأكد محافظ المنيا، على متابعته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها، مشدداً على سرعة الإنجاز في كافة القطاعات والعمل على زيادة معدلات التنفيذ، لإحداث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالقري المستهدفة، موضحا ان كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخره لتوفير الإمكانيات المادية والقوة البشرية لتحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة وفقا للجدول الزمني المحدد.
كما استعرض المحافظ، موقف مبادرة«سكن كريم»، والتي تساهم بشكل كبير في دعم الاسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، ورفع كفاءة المنازل، وتوصيل خدمات صرف صحي ومياه للشرب، مؤكداً على أن المحافظة بكافة أجهزتها، تذلل كافة العقبات أمام تحقيق حياه كريمة حقيقية للمواطنين.
وفى نهاية الاجتماع أشاد المحافظ، بالأداء الذي تقوم به المنظومة الصحية بالمحافظة بكامل أركانها، وهيئة الإسعاف لما يقدموه من دور هام وحيوي، ولمجهوداتهم المبذولة في مواجهة الظروف التي تمر بها البلاد لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.