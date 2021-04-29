شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: معاينة 119 موقعًا لمشروعات القطاع الصحي ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تم الانتهاء من معاينة 119 موقعًا للمشروعات المدرجة بقطاع الصحة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قري الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة 5 مراكز بالمحافظة، وتشمل المواقع 22 موقع بمركز العدوة، 19 موقع بمركز ملوي، 43 موقع بمركز مغاغة، 18 موقع بمركز أبو قرقاص، 17 موقع بمركز ديرمواس، مؤكداً انه جاري اعداد التصميمات الهندسية للبدء في تنفيذ الاعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ المنيا، الخميس، ويرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



حضر الاجتماع، الدكتور هاني عبدالشهيد، عضو مجلس الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

شدد المحافظ، على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

ناقش المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ مشروع تطوير منظومة الإسعاف والطب البيطري بنطاق القري المستهدفة، حيث تم الانتهاء من معاينة 11 موقع لإنشاء وحدات تمركز للإسعاف، بالإضافة إلى انه جاري معاينة 21 موقع اخر واعداد التصميمات اللازمة للبدء في الاعمال، كما تم الانتهاء من معاينة 53 موقع وجاري اعداد التصميمات اللازمة لتطوير قطاع الطب البيطري.

وأكد محافظ المنيا، على متابعته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها، مشدداً على سرعة الإنجاز في كافة القطاعات والعمل على زيادة معدلات التنفيذ، لإحداث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالقري المستهدفة، موضحا ان كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخره لتوفير الإمكانيات المادية والقوة البشرية لتحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة وفقا للجدول الزمني المحدد.

كما استعرض المحافظ، موقف مبادرة«سكن كريم»، والتي تساهم بشكل كبير في دعم الاسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، ورفع كفاءة المنازل، وتوصيل خدمات صرف صحي ومياه للشرب، مؤكداً على أن المحافظة بكافة أجهزتها، تذلل كافة العقبات أمام تحقيق حياه كريمة حقيقية للمواطنين.

وفى نهاية الاجتماع أشاد المحافظ، بالأداء الذي تقوم به المنظومة الصحية بالمحافظة بكامل أركانها، وهيئة الإسعاف لما يقدموه من دور هام وحيوي، ولمجهوداتهم المبذولة في مواجهة الظروف التي تمر بها البلاد لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.