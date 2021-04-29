شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القناة: عودة مياه الشرب بعد اصلاح الكسور في الخطوط الرئيسية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، عودة مياه الشرب لقرية البياضية والمناطق المجاورة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك بعد الانتهاء من اصلاح كسر مفاجئ في ماسورة خط المياه الرئيسي قطر 110 مم، وذلك في وقت قياسي، بالإضافة إلى غسيل خطوط شبكة المياه بالكامل، وذلك تحت أشراف مباشر من المهندس محمد ماضي رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالقنطرة غرب.

كما أكد اللواء عبدالحميد عصمت، الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ في ماسورة خط المياه الرئيسي قطر 400 مم، بمركز ومدينة القصاصين، وعودة مياه الشرب لقرية 30 يونيه، والمحسمة القديمة، وقرية أم عزام، بالإضافة إلى أصلاح كسر في ماسورة 10 بوصة على طريق الدواويس بقرية السلام، وذلك تحت أشراف مباشر من محمود حسونة رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالقصاصين.

وأضاف اللواء عصمت، الانتهاء تماما من أصلاح كسر مفاجئ في ماسورة مياه قطر 6 بوصة بمنطقة منصور بوادي الملاك، كما تم أصلاح كسر في خط 4 بوصة، وذلك بسبب جذور الأشجار، بقرية رقم 6 بمنطقة وادي الملاك، وتم الانتهاء من أصلاح كسر مفاجئ في ماسورة مياه قطر 6 بوصة على طريق وادي الملاك الرئيسي بالقرب من الوحدة الصحية، وذلك تحت أشراف مباشر من الدكتور وائل عبدالمنعم رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالتل الكبير.

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

معرض فني

رئيس مياه القناة: عودة مياه الشرب بعد أصلاح الكسور المفاجئة في الخطوط الرئيسية بمدن القناة

رئيس مياه القناة: عودة مياه الشرب بعد أصلاح الكسور المفاجئة في الخطوط الرئيسية بمدن القناة

رئيس مياه القناة: عودة مياه الشرب بعد أصلاح الكسور المفاجئة في الخطوط الرئيسية بمدن القناة

رئيس مياه القناة: عودة مياه الشرب بعد أصلاح الكسور المفاجئة في الخطوط الرئيسية بمدن القناة