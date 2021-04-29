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غلق 27 قاعة أفراح ودار مناسبات وفض 25 سوقا أسبوعيا بأسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت حملات الوحدات المحلية للمراكز والمدن بأسوان عن غلق وتشميع عدد من المقاهي والكافتريات المخالفة التي تم ضبطها أثناء تقديم الشيشة لروادها.

وتم خلال الحملات غلق ٢٧ قاعة أفراح ودور مناسبات، وفض ٢٥ سوق أسبوعي بقري ومدن المحافظة.

كما تم المرور الميداني لضمان الألتزام بالمواعيد الصيفية والتى بدأت من ١٧ أبريل الجاري لفتح وغلق المحال التجارية والمقاهي والكافتريات والورش في إطار تنفيذ قرارات اللجنة العليا لأدارة أزمة فيروس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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