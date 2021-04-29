غلق 27 قاعة أفراح ودار مناسبات وفض 25 سوقا أسبوعيا بأسوان

كما تم المرور الميداني لضمان الألتزام بالمواعيد الصيفية والتى بدأت من ١٧ أبريل الجاري لفتح وغلق المحال التجارية والمقاهي والكافتريات والورش في إطار تنفيذ قرارات اللجنة العليا لأدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

أسفرت حملات الوحدات المحلية للمراكز والمدن بأسوان عن غلق وتشميع عدد من المقاهي والكافتريات المخالفة التي تم ضبطها أثناء تقديم الشيشة لروادها.

محمد يوسف

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