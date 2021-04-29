شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 27 قاعة أفراح ودار مناسبات وفض 25 سوقا أسبوعيا بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أسفرت حملات الوحدات المحلية للمراكز والمدن بأسوان عن غلق وتشميع عدد من المقاهي والكافتريات المخالفة التي تم ضبطها أثناء تقديم الشيشة لروادها.
وتم خلال الحملات غلق ٢٧ قاعة أفراح ودور مناسبات، وفض ٢٥ سوق أسبوعي بقري ومدن المحافظة.
كما تم المرور الميداني لضمان الألتزام بالمواعيد الصيفية والتى بدأت من ١٧ أبريل الجاري لفتح وغلق المحال التجارية والمقاهي والكافتريات والورش في إطار تنفيذ قرارات اللجنة العليا لأدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.