شكرا لقرائتكم خبر عن لأسباب إنسانية..قناة السويس تسمح لـ 3 بحارة بمغادرة السفينة ايفر جيفن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة BSM المدير الفني لسفينة الحاويات EVER GIVEN أنه تم السماح لـ 3 من البحارة بمغادرة السفينة عائدين إلى بلادهم لأسباب إنسانية، وذلك بعد موافقة هيئة قناة السويس، كما تم إمداد البحارة بالفواكة والطعام الطازج والمياه.

وقالت يوجد حاليًا 25 من أفراد الطاقم الهندي على متن السفينة. كلهم آمنون وبصحة جيدة ومعنويات جيدة. تستمر العمليات اليومية على متن السفينة مع قيام البحارة على متنها بإجراء تدريبات روتينية على الحرائق والسلامة جنبًا إلى جنب مع الصيانة المستمرة المخطط لها للسفينة.

وأضافت في بيان لها نحن على اتصال منتظم مع البحارة ومع عائلاتهم، ونقدم كل الدعم اللازم. بينما نأمل أن تتمكن السفينة وطاقمها من استئناف الرحلة في أقرب وقت ممكن وانهم ما زالوا يؤدون واجباتهم بأعلى المعايير باحترافية استثنائية في ظل ظروف صعبة.

يقول إيان بيفريدج، الرئيس التنفيذي في BSM.يتمتع جميع أفراد الطاقم بإمكانية الوصول الكامل إلى الإنترنت ويمكنهم التواصل مع عائلاتهم. تم تزويد السفينة بالكامل بالطعام، بما في ذلك 20 يومًا من الفواكه والخضروات الطازجة، وتم إعادة الإمداد بمياه الشرب العذبة في 17 أبريل. كما تم دفع جميع أجور الطاقم بالكامل.

وأضاف في 18 أبريل، قام ممثلون من الاتحاد الدولي لعمال النقل بزيارة السفينة حيث تمكنوا من التحدث مع الطاقم والتأكد من أن كل من على متنها لا يزال سالمًا وبصحة جيدة. كما تمكنت بعثة البحارة من القيام بزيارة على متن السفينة لتقديم الدعم العاطفي والروحي لمن هم على متنها.