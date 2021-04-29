شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 104 إصابة جديدة بكورونا.. و13377 تلقوا اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت البيانات الرسمية لمديرية الصحة في القليوبية ارتفاع حالة الطوارئ لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا، حيث سجلت المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية 104 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 بجانب 16 حالة من خارج المحافظة.

وسجل مركز ومدينة بنها اعلي نسبة في الإصابات حيث حقق 39 حالة إصابة دفعة واحدة تلاه شرق شبرا الخيمة ومركز طوخ ب15 حالة لكل منهما وقليوب ب11 حالة ثم غرب شبرا بـ6 حالات والخانكة والقناطر بـ5 حالات وكفرشكر بـ4 حالات وشبين القناطر بحالتين وقها والعبور بحالة واحدة.

وبحسب بيانات مديرية الصحة فقد سجلت مستشفي حميات بنها 4 حالات وفاة فيما سجلت مستشفيات حميات طوخ وناصر العام وكفرشكر المركزي حالة واحدة لكل منهما بينما سجلت 9 مستشفيات أخرى ضمن منظومة فيروس كورونا المستجد صفر وفيات حيث ان المحافظة بها 13 مستشفي ضمن المنظومة.

ووفق بيانات مديرية الصحة فإن إجمالي المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا الجرعة الاولي والثانية بلغ 13377 مواطنا بينهم 10051 تلقوا الجرعة الأولي و3326 تلقوا الجرعة الثانية.