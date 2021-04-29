شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى وخروج 12 حالة كورونا بـ«قفط التعليمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى قفط التعليمي الأربعاء عن تعافي وخروج 12حالة كورونا بعد تلقيهم للعلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة، وتماثلهم للشفاء التام.

تعافى وخروج ١٢ حالة كورونا بقنا

وأكد الدكتور أحمد كمال مدير المستشفى، أن خروج 12حالة يرفع عدد حالات الشفاء إلى292 حالة ، مشيرا إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء، كانت حالات متوسطة ، وأمراض مزمنة.

تعافى وخروج ١٢ حالة كورونا بقنا

وأضاف الدكتور محمد رمضان مدير فريق مكافحة العدوي، أن المستشفى لن تتواني لحظه عن تقديم الدعم الكامل للمرضي لتماثلهم للشفاء التام.