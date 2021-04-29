شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: بيع 650 طن لحوم ودواجن ومنتجات أساسية لـ250 ألف مواطن ضمن مبادرة «شباب الخير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول سير عمل مبادرة «شباب الخير»، والتى أطلقها الوزير في أول شهر رمضان المعظم لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة إجراءات توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك بالكميات والأسعار المناسبة في مختلف المحافظات.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية الخميس، إن المبادرة تأتى بالتنسيق مع المجلس الوطنى للشباب، حيث وصلت سياراتها خلال الـ15 يوم الأولى من شهر رمضان إلى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والبحيرة، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن مرحلتها الأولى 11 محافظة حيث من المقرر أن تصل خلال الفترة المقبلة إلى باقى المحافظات وهي المنيا والغربية وشمال سيناء والمنوفية والدقهلية وبنى سويف وسوف تستمر لمدة أربعة أشهر .

وأوضح التقرير أن سيارات المبادرة قامت خلال 15 يوماً منذ إطلاقها ببيع حوالى 650 طن من السلع الغذائية المتنوعة حيث تم توزيع 38 سيارة تابعة للمبادرة على 29 مركز ومدينة وحي بتلك المحافظات، وأشار التقرير إلى تم بيع 425 طناً من اللحوم والدواجن و225 طناً من المنتجات الأخرى مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونه والسمن البلدي وعسل النحل ومجمدات اللحوم من الكفتة والسجق واستفاد منها حتى الآن أكثر من 250 ألف مواطن في المحافظات الخمس التي بدأت فيها المبادرة، كما تم توفير فرص عمل لحوالى 110 شاب يعملون على تلك السيارات وجارى استكمال العدد المستهدف في المرحلة الاولى والبالغ حوالى 127 شاباً.

وأضاف التقرير أن المبادرة شهدت في المحافظات التي إنطلقت بها إقبالاً كبيراً من المواطنين على عملية الشراء خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً نظراً لإنخفاض أسعار المنتجات عن مثيلتها في الأسواق وكذا جودة المنتجات المعروضة والتي تتضمن حوالى 30 سلعة غذائية.

وأشاد اللواء محمود شعراوى، بالدعم الذي يقدمه المحافظين لإنجاح تلك المبادرة والتى تأتى تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارتى التنمية المحلية والتموين بتوفير السلع الغذائية المخفضة لصالح المواطنين الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل خاصة خلال شهر رمضان والرقابة المستمرة على الأسواق.

وقال وزير التنمية المحلية أن سيارات المبادرة تتركز بصفة أساسية بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً للتخفيف على الأسر البسيطة ومحدودي الدخل وتوفير السلع الغذائية لها بجودة وأسعار مخفضة، موجها المحافظين بالمرحلة الأولى من المبادرة بتقديم كل التسهيلات اللازمة واستخراج التصاريح الخاصة بعمل سيارات المبادرة وتذليل أي معوقات تواجهها .

وشدد على ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة من الشركات المشاركة في المبادرة وكذا أن تكون الأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق وأن تكون حديثة التعبئة والإنتاج، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى من خلال تلك المبادرة أيضاً توفير فرص عمل لأبناء المحافظات وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

وكان وزير التنمية المحلية، أطلق في 13 أبريل الجارى، مبادرة «شباب الخير» لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة لتخفيف العبء على المواطنين.. حيث شهد شعراوى وعدد من قيادات الوزارة والدكتور وائل الطناحي الأمين العام للمجلس الوطنى للشباب والدكتورة دليلة مختار رئيس المجلس الوطنى للشباب وعدد من ممثلى المجلس اصطفاف حوالى 25 سيارة نصف نقل ثلاجة متنقلة محملة بحوالى 30 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطن على رأسها اللحوم والدواجن وذلك أمام مقر الوزارة .