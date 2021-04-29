شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 211 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة، للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة ،والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وأوضح محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي اليوم بلغت 211527 طن و717 كيلو قمح، لافتاً إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 408 ألف و898 فدان، وأنه تم حصاد 132453 فدان حتى الأن.

وناشد المحافظ المزارعين، بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد ،مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.