شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بنها: إنشاء دورات مياة ومقاعد لكبار السن في الحدائق العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس على عبدالستار رئيس مركز ومدينة بنها، أعمال تطوير ورفع كفاءة الحدائق والمنتزهات العامة وزراعة وتجميل الشوارع والميادين العامة والحدائق واستغلال المسحات الخضراء الاستغلال الأمثل لإعادة الوجه الحضاري للعاصمة.

قال رئيس المدينة، في تصريحات صحفة، إنه تم القيام بأعمال تجميل وتنسيق للحدائق بالتنسيق مع إدارة تحسين البيئة وتركيب كشافات انارة جديد وخطوط مياه جديدة تساعد في ري الأشجار والحدائق وزراعة أشجار ونباتات وصيانة وتركيب مقاعد جلوس مخصصة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة وانشاء دورات مياة داخل الحدائق لإضفاء اللمسه الجمالية على الشوارع والميادين العامة والحدائق ورفع كفاءة مداخل ومخارج المدينة واستغلال المسحات الخضراء الاستغلال الأمثل لإعادة الوجه الحضاري للعاصمة وتسليم الحدائق على اعلي مستوي من الكفاءة والخدمات العامه للمواطنين.

وفى السياق ذاته؛ قامت حملة مكبرة من مجلس المدينه لرفع الاشغالات وإخلاء الشوارع والميادين والارصفه من الباعه الجائلين لسهولة الحركة المرورية بالشوارع بالتنسيق مع إدارة الاشغالات وشرطة المرافق والأجهزة المعاونه بالوحده المحلية لمدينة ومركز بنها واستهدفت الحمله منطقة الكباري وإخلاء الشوارع الجانبية من الباعه الجائلين والتحفظ على البضائع واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين.