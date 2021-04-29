شكرا لقرائتكم خبر عن «تربية حلوان» تحصل على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت كلية التربية جامعة حلوان على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة التي ترتبط بالقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية.

وهنأ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، كلية التربية بالجامعة وقياداتها بهذا الاعتماد المشرف، ولفت إلى أن الجامعة تستهدف من الحصول على الاعتماد الأكاديمي لكلياتها، ضمان الحفاظ على جودة البرامج التعليمية والبحثية، والريادة والتقدم والازدهار المستمر، مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد يؤكد المستوى المرموق الذي وصلت إليه الجامعة وكلياتها فيما يخص جودة التعليم.

وأكد الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، أن هذا الاعتماد جاء بتكاتف وتعاون وتضافر كافة العاملين بالكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب ومساهمة خريجي الكلية ودعم كامل من إدارة الجامعة بكافة قطاعاتها، إيمانا منهم بأن الكلية أصبحت أحد أهم المؤسسات الفاعلة في مجال التربية وهو ما يؤكده الوعي الذي يتمتع به الدارسين بها وقدراتهم على قيادة قاطرة البناء والتنمية في المرحلة الراهنة والقادمة.