شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يشدد برفع درجة الإستعداد القصوي لاستقبال الأعياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى وذلك بالتنسيق بين كل من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية استعداداُ لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع، فضلاً عن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المديرية أنهت كافة استعدادها لاستقبال عيد شم النسيم، حيث تم تكثيف الرقابة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها للتأكد من الاشتراطات والشهادات الصحية، وأخذ عينة من المنتج وإعدام التالف منها ظاهرياً بعد التأكد من عدم صلاحيته للإستخدام الأدمي، وكذا تم تكثيف الرقابة على أماكن تجمع الجمهور ومحلات بيع الأغذية بصفة عامة والباعة الجائلين بصفة خاصة والمشروبات الملونة، مضيفاً أنه تم إحكام الرقابة على أماكن عرض وبيع اللحوم والثلاجات للوقوف على مدي إستيفاء الأماكن للإشتراطات الصحية وسحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها، فيما تم تشكيل لجان مشتركة بين مديرية الصحة والتموين ومباحث التموين لمراقبة الأغذية المعروضة بالأسواق، مضيفاً أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية في مواجهة حالات التسمم الغذائي.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية، وكذا تكثيف المرور على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها إستعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك .

وأكد الدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة الطب البيطرى أن المديرية قامت برفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والإجازات للسادة أطباء المجازر وتم تدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال فترة ما قبل وأثناء عيد الفطر المبارك وكذلك توفير إحتياجات المجازر من أدوات النظافة حفاظا على سلامة اللحوم، مضيفاً أنه تم فتح المجازر لاستقبال الذبائح فترة إضافية تبعاً لكثافة الذبائح وتوفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم، كما تم تشكيل لجان لتكثيف حملات ضبط اللحوم على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة وإتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن إرتداء المواطنين للكمامات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشداً جموع المواطنين بالالتزام بتنفيذ تلك القرارات حفاظا على الصحة العامة.