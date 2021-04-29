شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم أسوان يلتقي منسق مشروع «تلميذ فاعل» بمؤسسة الجزويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، عزة شعبان منسق مشروع تلميذ فاعل المقدم، بمؤسسة الجزويت، لمناقشة مبادرة (بناء قدرات المعلمين) المنفذة من خلال المؤسسة، بمدارس الشهيد محمد عبدالوارث الإبتدائية بإدارة أسوان التعليمية وأرمنا ونجع العرب الإبتدائية بإدارة نصر النوبة التعليمية .

وتعتمد المبادرة على إعداد كل معلم لموضوع البحث بشقيه النظرى والتطبيقي على أن يتم تقييم الأبحاث من خلال لجنة فنية مُشكلة من قِبل مديرية التربية والتعليم واستشاريين بمؤسسة الجزويت، لاختيار أفضل بحث وتكريمه.

ومن جانبه، رحب وكيل الوزارة بالمبادرة، واقترح تعميمها على المدارس، لتحقيق أكبر استفادة وتبادل للخبرات .