شكرا لقرائتكم خبر عن المتعافون من الإدمان يهدون وزيرة التضامن فانوس رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى المتعافون من الإدمان الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق فانوس رمضان، حيث قاموا بتصميمه خصيصا للوزيرة داخل ورش التدريب بمركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان التابع للصندوق بمحافظة بورسعيد، ضمن المنتجات التى ينفذها المتعافين داخل المركز، تقديرا لدعم الوزيرة لهم والحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع، حيث تمثل ورش التدريب جزء أساسى من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.

وحرص أحد المتعافين بمركز العزيمة لتأهيل وعلاج مرضى الإدمان التابع للصندوق ببورسعيد والذى تفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحه مؤخرا ضمن 3 مراكز جديدة لعلاج وتأهيل مرضى على تسليم الوزيرة فانوس رمضان نيابة عن زملاؤه المتعافين، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ووجهت الوزيرة الشكر لهم، كما حثت الوزيرة من أتموا البرنامج العلاجى بالاستمرار فى الاستفادة من برامج الدعم النفسي والتأهيل وبرامج التدريب على المهن الحرفية التى يحتاجها سوق العمل مع توفير كافة سبل الدعم لهم.

كما وجهت" القباج "أيضا باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم.

ويعد مركز العزيمة ببور فؤاد أول مركز متخصص في تأهيل مرضى الإدمان بمحافظة بورسعيد ويستفيد من خدماته محافظات "القناة ، شمال سيناء" وتم تجهيزه وتأثيثه ليكون مركز تأهيل لمرضي الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ 80 سرير ويقدر عدد المستفيدين منه قرابة 6 آلاف سنوياً علي مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي كما يضم المركز صالة جيم وورشة تدريب لتعليم المتعافين على المهن الحرفية التى يحتاجها سوق العمل، مكتبة، مسرح، قاعات تدريب، أنشطة رياضية، تنس طاولة، بلياردو، قاعة كمبيوتر، أنشطة فنية".