شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تحصر العقارات الواقعة بمسار محور مسطرد لتعويض سكانهنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة القاهرة حصر العقارات الواقعة بمسار محور مسطرد الجارى تنفيذه، والواقعة بنطاق حى المطرية، وذلك لصرف التعويضات للسكان، ثم البدء فى أعمال الإزالة عقب الانتهاء من صرف التعويضات.

وفى السياق تابع الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ، لجان جمع مستندات الملكية لصرف التعويضات للشاغلين للعقارات المتعارضة مع محور مسطرد بحضور حسام لبيب رئيس حي المطرية، مؤكدا أنه سيتم بدء الإزالة بعد الإنتهاء من صرف التعويضات المستحقة للسكان .

كشف المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عن بدء أجهزة محافظة القاهرة في إنشاء محور مسطرد شرق القاهرة، موضحا أنه يبدأ من منطقة مسطرد مرورا بشارع المشروع وكوبري عين شمس ومنطقة المطرية وشارع الأربعين.

ويربط محور مسطرد الذى تقيمه الهيئة الهندسية منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق إبراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي.

وأكد محافظ القاهرة أنه من المخطط أن يحدث محور مسطرد الذى تقيمه الدولة تطويرًا وانفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق، إلى جانب أنه سيتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة التى تقيمها الدولة بالقاهرة الكبرى.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة تعمل على خلق شرايين جديدة لفك التكدسات المرورية واختصار زمن التنقل من وإلى القاهرة أو داخلها في دقائق معدودة بدلا من ساعات وسيسهل عملة التنقل بين مناطق عين شمس والمرج و مسطرد و الاميرية .

والمحور الجديد يبدأ فى مسطرد بميدان رنين ويمتد حتى كوبري عين شمس مرورًا بشارع مسطرد القديم وشارع الترولى فكوبرى عين شمس ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس ، والطريق العائد يمر بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطوال يقارب 6 كم .