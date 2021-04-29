بعد غد.. الأوبرا تنظم أمسية رمضانية احتفالا بعيد العمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، بعيد العمال، بإقامة أمسية رمضانية يحييها أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد وذلك في التاسعة والنصف مساء بعد غد السبت على المسرح الكبير بالأوبرا.

ويتضمن البرنامج تقديم مجموعة متميزة من الأعمال الغنائية التي تحث على العمل والاجتهاد لبناء الوطن منها: " دقت ساعة العمل،الحلوة دي،مطلوب من كل مصري، وده مين،أغلى اسم،صوت بلادي،الجيل الصاعد،يا أم الصابرين،مصانع الرجال، يا عروس النيل، تعظيم سلام، الله ع المستقبل، إن كان ع القلب، مصريتنا، تعيشي يا بلدي، يا شباب آن الآوان،الوطن الأكبر والمصريين أهم"، أداء كل من مريم عادل، لوجين تامر، شمس الأسواني، سيد جلال، إسراء عصام، يوسف حسن، مصطفى ناصر، مجدي الحسيني، أحمد مجدي، رحمة عصام وسيليا محمد.

جدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي، الباليه والكلاكيت، كما تم إضافة فصول لذوي القدرات الخاصة واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعا لهم وتقديرا لجهدهم.​