الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم استثنائي بقيمة 3000 جنيه لأسر من محدودي الدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تردد بشأن إرسال رسائل هاتفية تفيد تقديم وزارة التضامن إعانات نقدية استثنائية بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودي الدخل.

وأضاف المركز، في بيان، اليوم الخميس، أنه تم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرسائل الهاتفية المتداولة، موضحةً أن تلك الرسائل مزيفة وليس لها أساس من الصحة، حيث إنها لم تصدر عن الوزارة.

وأشارت وزارة التضامن، إلى أن كافة المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودي الدخل يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي "اضغط هنا"، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء المواقع الإلكترونية أو الرسائل المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مصادر تلك الرسائل ومروجيها.

وفي سياق متصل، يستمر صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن شهر أبريل الجاري، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك تستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات شهر أبريل الجاري لمن تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحددة، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة منعاً للتكدس أمام منافذ الهيئة، إلى جانب إتاحة الفرصة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية لصرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها نحو 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الأول من الشهر، وذلك في إطار حرص الدولة على تيسير إجراءات الصرف على أصحاب المعاشات والمستفيدين.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (اضغط هنا).​