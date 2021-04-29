البيئة: إطلاق حملة توعوية للأطفال بإدارة المخلفات الصلبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شاركت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بوسط الصعيد وبالتعاون مع جمعية الفنون والثقافة بالمحافظة، في حملة جديدة لتوعية الأطفال بإدارة المخلفات الصلبة وأهمية الحفاظ على النظافة العامة باستخدام الألوان والرسومات التوضيحية وتنفيذ أنشطة فنية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الأنشطة التوعوية لحملة "اتحضر للأخضر" بمشاركة مختلف فئات المجتمع من الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والمرأة والأطفال.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية المشاركة المجتمعية الفعالة في النهوض بالبيئة جنبًا إلى جنب الجهود الحكومية في هذا الشأن من خلال الاهتمام بتوعية النشء من الصغر للحفاظ على البيئة.

وقالت وزيرة البيئة، إن الحملات تضمنت ندوات توعوية للأطفال بأهمية الحفاظ على مستوى النظافة بالحي، كما تم استخدام رسومات يتم تلوينها من قبل الأطفال لتوضيح الأفكار الخاصة بوضع المخلفات بالأماكن المخصصة لها وعدم إلقاء المخلفات بالشوارع وكيفية اتباع السلوكيات الصحيحة للحفاظ على البيئة من خلال المشاركة الحقيقية والمسئولية المشتركة بين المواطن والدولة من خلال إدماج الأطفال والشباب والمرأة والجمعيات الأهلية لإنجاح تلك المبادرة كما تضمنت الحملة تنفيذ مسرحية وندوات توعوية أخرى للأطفال بضرورة الاستفادة من المخلفات المنزلية وإعادة استخدامها والتوعية بضرورة الحد من استخدام أكياس البلاستيك والعودة إلى استخدام الحقائب القماشية والورقية القابلة لتدوير وغير الضارة بالبيئة.

وتم خلال الحملة الدعوة البدء بتنفيذ مبادرات بيئية مثل زراعة بعض الشوارع بالأشجار المثمرة وذلك لما تمثلة هذه الأشجار والمساحات الخضراء من أهمية كبيرة لإنتاج غاز الأكسجين لمواجهة الملوثات والانبعاثات الناتجة من الأنشطة الصناعية المحيطة مثل أدخنة المصانع وعوادم السيارات وأدخنة حرق القمامة وغيرها، كما تم التأكيد على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وذلك من خلال عدم القطع الجائر للأشجار بهدف التجارة بها وذلك حفاظاً على التوازن البيئي.

كما شارك البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بالتعاون مع ديوان محافظة أسيوط فى متابعة تكثيف أعمال التجميل والنظافة بمراكز وقرى المحافظة وكافة الوحدات المحلية ضمن فعاليات الحملة الوطنية "اتحضر للأخضر".​