تفاصيل ضبط عصابة نسائية للنصب على المواطنين عبر "الإنترنت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث الأموال العامة القبض على عصابة نسائية للنصب على المواطنين عبر "الإنترنت" عقب بلاغ تقدم به أحد ضحاياهن بأسيوط.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة أسيوط، بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالي من قِبل تشكيل عصابي بزعم أن لديهم مبالغ مالية طائلة يرغبون في استثمارها "خلافاً للحقيقة".

تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وأسفرت جهوده أن وراء ذلك النشاط الإجرامي 3 سيدات، اثنين منهم يحملان جنسية أجنبية، كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشائهم صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء أشخاص أجنبية وهمية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام تلك الصفحات في عمليات احتيالية ممنهجة بإرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف على المواطنين من مرتادي تلك المواقع وإيهامهم بأنهم يملكون ثروات مالية طائلة من ملايين الدولارات ويرغبون في إرسالها للمجني عليهم بقصد استثمارها بالبلاد في أعمال مختلفة، نظير حصولهم على عمولة مالية.

وحتى يتمكنوا من إقناع ضحاياهم يقوموا بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة" لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التي ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد، ثم يتولى أحد المتهمين الاتصال بالمجني عليهم منتحلاً صفة مندوب شركة الشحن الدولية وأن المبلغ المالي المراد استثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة، طالباً منهم إيداع مبالغ مالية فى أحد الحسابات البنكية كرسوم "تخليص جمركى- شحن رسوم إدارية" ثم يقوموا بسحب تلك المبالغ المرسلة من الضحايا والإستيلاء عليها واقتسامها فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط اثنين من المتهمات، وبمواجهتهما أقرتا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الثالثة، وأضافت إحداهن أن دورها يقتصر على استغلال حسابها البنكي بأحد البنوك الوطنية في تلقي إيداعات مالية من الضحايا ثم تسليمها للثانية والثالثة نظير حصولها على عمولة مالية منهما.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.