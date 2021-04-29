ضبط 2.3 طن مُقطعات ومفروم لحوم فاسدة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت شرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط 2٫35 طن مقطعات ومفروم لحوم يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والشكل، وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة.

مدير الثلاجة كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.