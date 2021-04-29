قضايا الدولة تهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

وجه المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط في مصر والعالم بمناسبة احتفالات عيد القيامة.

وصرَّح المستشار سامح سيد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، في بيان اليوم الخميس، "ندعو المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة الأعياد وجميع المصريين في رباط إلى يوم الدين ووحدة ووئام وصحة وسلام وأمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.