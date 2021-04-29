أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب بقيمة مليون جنيه خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 6 قضايا أبرزها ضبط بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار موتوسيكلات، مستحضرات تجميل وتقدر القيمة المالية بأكثر من مليون جنيه.

وأسفرت الجهود في مجال الأمن العام عن ضبط 25 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير 1247 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 215 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم تزوير المستندات تم ضبط قضيتين.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.