مصادرة 42 ألف أمبول وقرص أدوية محظورة داخل مخزن بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث التموين القبض على مساعد صيدلي؛ لاتهامه بحيازة أدوية مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق.

مأمورية داهمت مخزنا بدون ترخيص تابع لصيدلية في الجيزة تمكنت من ضبط المتهم وبحوزته 3227 أمبول أدوية مخدرة خاصة بعلاج الصرع والأمراض النفسية والمدرجة بقانون المخدرات - 19500 قرص أدوية خاصة بعلاج "الضغط، القلب، السكر، الكبد، فيتامينات" مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق.

وشملت المضبوطات 5080 قرص أدوية "ميزتاك" خاصة للإجهاض وغير مصرح بتداولها خارج مستشفيات وزارة الصحة، 2750 قرص خاصة بعلاج "السكر، الصداع، القلب، التخسيس" بدون مستندات،12220 جهاز وعبوة وأمبول مستلزمات طبية "جهاز وريدي، سرنجات، كحول مجهولة المصدر.

المتهم كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.