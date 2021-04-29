وزير الداخلية يهنئ "سعفان والمراغي" بعيد العمال: نؤكد اعتزازنا بدورهم الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة لوزير القوى العاملة محمد سعفان بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال.

وجاء في نص البرقية "يسُرني وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال أن نبعث لسيادتكم ولجميع الأخوة والأبناء عمال مصر المخلصين بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات.. في ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الأمنيات ونحن في عيد العمال نؤكد على تقديرنا واعتزازنا بالدور الوطني لعمال مصر الشرفاء ودورهم في ترسيخ مقومات التقدم وركائز البناء في كافة المجالات فهم أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة، الذين يبذلون جهودهم من أجل رفعة مصرنا الغالية".

واختتم برقيته "حفظ الله مصر.. وبارك في أبنائها وسدد خطاهم في كافة مواقعهم من أجل دفع مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق الازدهار في كافة أرجاء البلاد.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي.

وجاء في برقية التهنئة "يسُرني وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بعيد العمال أن نبعث إليكم وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجميع الأخوة والأبناء عمال مصر المخلصين بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات، وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة لنذكر بكل الفخر والاعتزاز قيمة العمل في دفع مسيرة الوطن نحو غد مشرق بالإنجازات ومُفعَّم بالآمال والطموحات، فتحية لعمال مصر الأوفياء الذين تشهد إنجازاتهم بجهدهم المبذول وعطائهم الموصول، من أجل مستقبل مشرق لمصرنا الغالية".

واختتم برقيته "حفظ الله مصر وسدد جهود المخلصين الذين يسعون بنبل لمستقبل أرغد لشعبها.. كل عام وسيادتكم بخير".