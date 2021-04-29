شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: ٧٥% نسبة المكون المحلي للقطارات في مصر خلال ٦ سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجه أن نسب توطين الصناعة المحلية للقطارات لا تقل عن 25% فى غضون عامين، ونسبة 50% من التوطين بعد 4 أعوام ثم تصل إلى 75% خلال 6 سنوات.

وقال وزير النقل في تصريحات صحفية، الخميس، عقب توقيع مذكرة تفاهم لتوطين لصناعة قطارات المترو والقطارات ذات الجر الكهربائي في مصر بين كل من الشركة الوطنية للصناعات السكك الحديدية (نيرك) وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن كوريا الجنوبية ستقوم بتصنيع 10 قطارات مترو في مصر.

حيث وقع عن الجانب الأول الدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، العضو المنتدب لشركة نيرك، وعن الجانب الثاني يونجباي لي، الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي، روتيم الكورية الجنوبية.