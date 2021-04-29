شكرا لقرائتكم خبر عن مركزين جديدين لتطعيم لقاح كورونا في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بمرافقة الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب بمتابعة أعمال تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا فى المعهد الطبى القومى بدمنهور.

والتقت نائبة المحافظ مع بعض المواطنين الذين حضرو لتلقي جرعة لقاح كورونا وأشادوا بالتنظيم والإعداد الجيد واهتمام الدولة والرئيس والعمل على توفير درجات العناية لهم.

وناشدت نائب محافظ البحيرة المواطنين بضرورة التقديم لتلقي اللقاح من خلال الأماكن المعلنة من وزارة الصحة و السكان، وحجز اللقاح من خلال الموقع الإلكتروني من هـنــــا ، أو عبر الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ .

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه تم تجهيز مركزين آخرين فى مستشفى كوم حمادة ومستشفى ادفينا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا إلي جانب المركزين الحاليين بالمعهد الطبى القومى بدمنهور ومستشفى دنشال.

وأشارمحافظ البحيرة إلي أنه تم تطعيم الفرق الطبية ويجري حاليًا التطعيم لكافة الفئات المستهدفة خاصة كبار السن واصحاب الامراض المزمنة.

مركزين جديدين لحجز لقاح كورونا فى البحيرة

مركزين جديدين لحجز لقاح كورونا فى البحيرة