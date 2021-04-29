شكرا لقرائتكم خبر عن صحة القليوبية: فرق لمتابعة حالات العزل المنزلي وقياس الأكسجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تشكيل فرق متابعة لحالات العزل المنزلي للمتابعة الميدنية والتليفونية على مستوى الإدارات والوحدات الصحية، وقياس نسبة الأكسجين وتحويل الحالات ذات الخطورة للمستشفيات، إلى جانب توفير مخزون إستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال وكيل وزارة الصحة، في بيان صحفي الخميس، إن هناك متابعة مستمرة من قبل المديرية لتوفير إسطوانات الأكسجين، وملئ التنكات، مشددا على وضع تغطية التنكات بمظلات لحمايتها، واستمرار التواصل بين مديرية الصحة والمستشفيات وغرفة العمليات بالمحافظة ، قبل وأثناء وصول الإسطوانات للمستشفيات ، ومتابعة الإدارة الهندسية المستمرة لكفاءة الإسطوانات.

وأعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وقال «عبدالغني»، في بيان صحفي الخميس، إن هذه الخطوط هي رقم (01220055008) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب ((01119992624- -01555573040).