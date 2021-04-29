شكرا لقرائتكم خبر عن توريد ٦٢١٣٤ طن قمح بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، الخميس، إن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2021 الحالي يتم من خلال 20 موقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاستنا لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد للقمح والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ، حيث شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية، وقد بلغ إجمالي المورد منذ بداية الموسم في 20/4/2021 وحتى صباح يوم الخميس 29/4/2021 (62133 طن و955 كجم قمح)

قمح

قمح

قمح

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