شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية : استلام 45000 طن قمح حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي. وقال المحافظ، في بيان صحفي الخميس، إنه يتم متابعة التوريد للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 45000 طن تقريبا وذلك منذ بداية موسم التوريد 15 أبريل الجاري وحتى صباح اليوم 29 أبريل.

ومن جانبه، أعطى محافظ القليوبية تعليمات مشددة بضرورة التسهيل على المزارعين والتجار وتنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة منتظمة وسريعة للتخفيف من عبء المزارعين وعدم إنتظارهم كثيرا أمام الشون، كما وجه أيضا بتواجد خدمة أمنيه ومرورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز،

واصدر المحافظ توجيهاته باصدار تقارير يومية عن الكميات الموردة وتذليل أي صعوبات تحدث اثناء عمليات التوريد على ان تقوم جميع الاجهزة التنفيذية بسرعة الاستلام من المواطنين وعدم تاخرهم اثناء تنفيذ عملية التسليم وسرعة سداد المبالغ المستحقة وعدم تاخيرها.