شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بإجراء صيانة عاجلة لأعمدة الإنارة بالطرق المؤدية لقرية كرديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الخميس، محمد عبدالوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بسرعة إجراء الصيانة العاجلة لأعمدة الإنارة بالطرق المؤدية لقرية كرديدة بنطاق المركز لرفع مستوى الإنارة بالطريق للقرية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وذلك في إطار متابعة محافظ الشرقية لشكاوى المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والعمل على حلها في أسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وعلي الفور قام رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع مسؤولي الإنارة برئاسة المركز، بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة المتهالكة وتركيب كشافات ليد جديدة، وإستعدال الأعمدة المائلة واستبدال الأسلاك الكهربائية المتهالكة لرفع مستوى الانارة بالقرية حرصآ على أرواح المواطنين.

وكان محافظ الشرقية قد تلقى شكوى من أهالي قرية كرديدة بنطاق مركز منيا القمح، من خلال واتس آب، بسبب عدم إضاءة أعمدة الإنارة بالطرق الرئيسية المؤدية للقرية أمام حركة السيارات، وعبور مما يشكل خطرًا على أرواحهم.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذي، لسرعة الاستجابة لشكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.