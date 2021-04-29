شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 10 منشآت وتحرير 71 محضر عدم ارتداء كمامة في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع رؤساء المدن في القليوبية حملات تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث قاد طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة بالتنسيق مع مركز الشرطة حملة على مواقف السيارات والتوكتك لتطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا الخاص بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعدم لبس الكمامة، حيث تم عمل 13 محضرا لمواطنين بدون كمامات.

وتابع مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب إجراءات تطبيق مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتم عمل حملة للتفتيش على السيارات والتكاتك ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وأسفرت الحملة عن تحرير ٥ محاضر عدم ارتداء كمامة.

وفى حى غرب شبرا الخمية، قام اللواء سامى علام رئيس الحى بشن حملة على مقاهى الحى لمنع الشيش، حفاظا على حياة المواطنين من انتشار الوباء، وتم التحفظ على 45 شيشة.

وقرر اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، غلق 2 سيبر يخالفان الإجراءات الاحترازية خلال حملة شنتها الأجهزة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، كما تم تحرير ٨ محاضر لعدم ارتداء الكمامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى طوخ، قاد أحمد الوزيرى رئيس المدينة حملة على المقاهى والمطاعم ووسائل المواصلات العامة أسفرت عن ضبط ٢٥ شيشة وتم التحفظ عليها، كما تم غلق مقهى مخالف وتحرير ٣٠ محضر عدم ارتداء الكمامة، وتم تحصيل الغرامة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ورفع إشغالات المقاهى من الشوارع العامة.

وضبطت حملة مكبرة في شبين القناطر على المقاهي 6 شيش ومصادرتها وتحرير 5 محاضر عدم ارتداء كمامة وتحصيل 13 غرامة فورية ومصادرة 45 كرسي إشغال طريق.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخصوص برئاسة اللواء خالد المحمدى رئيس المدينة حملة للمرور على المقاهي والمحال التجارية والمواقف، وأسفرت الحملة عن غلق 1 سيبر وعدد 2 مصنع و3 محال تجارية لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.