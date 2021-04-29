شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لبحث تطوير منظومة النقل الجماعي وسد عجز الخطوط الحيوية بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت محافظة القليوبية، الخميس، اجتماعًا لمناقشة تطوير مشروع النقل الجماعي بالمحافظة، وسد عجز عدد من الخطوط الحيوية التي يحتاجها المواطنون للتنقل من مكان لآخر، خصوصًا في المسافات الطويلة، عن طريق التعاقد لشراء أوتوبيسات جديدة لتخفيف المعاناة عن كاهل الناس وخصوصًا طلاب المدارس والجامعات.

وأكد عبدالحميد الهجان، محافظة القليوبية، أن المحافظة عازمة على إيجاد حلولا جذرية غير تقليدية لجميع مشكلات النقل الداخلي، وجاري إعداد دراسة متكاملة لتفعيل مشروع النقل الجماعي بشكل جديد داخل القليوبية، من خلال تطبيق منظومة جديدة تساهم في إيجاد حلولا جذرية لجميع مشكلات النقل الداخلي وتخفيفًا للعبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء خطوط جديدة، وإعطاء الأولوية للخطوط التي تعاني من العجز في السيارات، ومراعاة التخفيف عن المواطنين من خلال تخفيض سعر التذكرة وتقديم خدمة متميزة لأبناء القليوبية.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد، نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، ومحمد الهادي مدير مشروع المواقف ومدير مشروع النقل الداخلي.