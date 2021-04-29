شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يبحث استغلال قطع أراضي ببنها في إنشاء مشروعات خدمية واستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الخميس، اجتماعا لمناقشة استغلال عدد من قطع الأراضي كفرص استثمارية لإقامة مشروعات عليها، سواء كانت مشروعات خدمية أو استثمارية، ومناقشة آليات الاستغلال الأمثل لكل الموارد المتاحة والأصول بمدينة بنها، بشكل اقتصادي لتعظيم العائد منها.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ استغلال قطعة أرض على مساحة 1800 م2 بجوار مستشفى الرمد بمدينة بنها لإقامة مشروع استثماري عليها يسهم في زيادة إيرادات صندوق خدمات المحافظة، كما تم خلال الاجتماع أيضًا مناقشة تخصيص أرض السلخانة بمركز بنها قرب قرية الرملة لإقامة مركز طبي كبير يخدم المواطنين بهذه المنطقة لتخفيف الضغط على المركز الطبي الرئيسي بمدينة بنها نظرًا للزيادة السكانية بالمدينة.

وبحث محافظ القليوبية إمكانية استغلال عدد من قطع الأراضي بمدن المحافظة المختلفة، لإقامة مشروعات إسكان اجتماعي عليها واستغلال عدد من المباني لتاجيرها بحق الانتفاع وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بذل كل الجهود لرفع كفاءة استغلال الأصول بالشكل الأمثل.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة، السكرتير العام، والمهندس على أبوعقيل، السكرتير العام المساعد، ورئيس مدينة بنها، ووكيل وزارة الصحة ومدير عام إدارة الاستثمار.