البابا تواضروس يترأس «صلاة السواعي» للخميس الكبير في دير مارمينا العجائبي (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس صلوات السواعي ليوم الخميس الكبير من أسبوع البصخة المقدسة.

ويصلى قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات الخميس المعروف بـ«خميس العهد»، في دير الشهيد مارمينا العجائبى بصحراء مريوط غرب الإسكندرية، بمشاركة الأنبا كيرلس أفا مينا أسقف ورئيس الدير، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، ومجمع رهبان الدير.

وتتكون صلوات يوم الخميس الكبير من صلوات السواعي النهارية الخمس وصلاة اللقان والقداس الإلهي، سبقها صلوات خمس سواعي المسائية لليوم ذاته والتي صُليت الليلة الماضية.

ويشارك البابا الصلاة مجمع رهبان الدير من دون حضور شعبى، وسط اجراءات احترازية مشددة تزامناً مع اجراءات مواجهة فيروس كورونا.

ويعرف خميس العهد، أيضاً بالخميس المقدس وهو عيد مسيحي أو يوم مقدس يسبق عيد الفصح وهو ذكرى العشاء الأخير ليسوع المسيح مع تلاميذه وهو اليوم الذي غسل فيه يسوع أرجل تلاميذه ووعظ فيهم بأن يحبوا بعضهم البعض كما أحبهم هو وترك لهم وصيته كما يعد خميس العهد اليوم الخامس من أسبوع الآلام يسبقهٌ أربعاء البصخة ويليه الجمعة العظيمة.

وتحتفل الكنيسة في خميس العهد أو الخميس الكبير، بذكرى تسليم السيد المسيح تلاميذه سر الإفخارستيا وهو سر من أسرار الكنيسة كما صلى البابا صلوات اللقان والتي تنتهي بقيام الكاهن بغسل أرجل الشعب تنفيذًا لوصية السيد المسيح التي أوصى التلاميذ بهذا بعد أن غسل أرجلهم.

البابا تواضروس يترأس "صلاة السواعي" للخميس الكبير فى دير مارمينا العجائبى (صور)