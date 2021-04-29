شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وبهذه المناسبة، أعرب «مدبولي» عن تقديم أخلص التهاني القلبية إلى قداسة البابا وجميع الإخوة الأقباط، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعًا كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.