شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة: تدشين خدمة الشباك الواحد للعاملين تزامنا مع احتفالات عيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن إعداد قطاع الموارد البشرية والتدريب بالشركة دليل خدمات العاملين، وذلك لتقديم خدمات متميزة لجميع العاملين بشركة مياه الجيزة من خلال مركز خدمة العاملين ومقره ديوان عام الشركة، والذي تم إنشاؤه وتجهيزه لهذا الغرض بهدف تعزيز الاتصال بين قطاع الموارد البشريه والعاملين بمختلف القطاعات الاخري.

وقال رئيس شركة مياه الجيزة، إن الدليل يوضح مخطط الدورة الإجرائية لتقديم الخدمات الخاصة بقطاع الموارد البشرية بالشركة، والمدد الزمنية لتنفيذ تلك الطلبات، بما يعمق روابط التواصل والانتماء بين العاملين والشركة.

وأضاف أن الدليل حدد المستندات المطلوبة لكل خدمة يتقدم لها العامل كاستخراج بيانات حالة وظيفية أو تحرير الإفادات أو إنهاء إجراءات ومستندات أو ضم المدد التأمينة واستخراج مستندات البطاقه الشخصيه، والعديد من الخدمات الأخري، مشيرا إلى أنه تم نشر الدليل على العاملين.

وأكد أن الشركة تولى أهمية قصوى للعنصر البشرى باعتباره أهم مواردها للنهوض بقطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.