شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: بيع 650 طن لحوم ودواجن ومنتجات غذائية ضمن مبادرة "شباب الخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول سير عمل مبادرة "شباب الخير" والتى أطلقها الوزير فى بداية شهر رمضان المبارك، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين، وأشار شعراوى، إلى أن المبادرة تأتى بالتنسيق مع المجلس الوطنى للشباب ، حيث وصلت سياراتها خلال الـ15 يومًا الأولى من شهر رمضان إلى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والبحيرة، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن مرحلتها الأولى 11 محافظة، ومن المقرر أن تصل خلال الفترة المقبلة إلى باقى المحافظات وهي المنيا و الغربية وشمال سيناء والمنوفية والدقهلية وبنى سويف وسوف تستمر لمدة 4 أشهر .

وذكر بيان للوزارة اليوم، بحسب التقرير المعروض على الوزير، أن سيارات المبادرة قامت خلال 15 يوماً منذ إطلاقها ببيع حوالى 650 طن من السلع الغذائية المتنوعة حيث تم توزيع 38 سيارة تابعة للمبادرة على 29 مركز ومدينة وحي بتلك المحافظات،حيث تم بيع 425 طناً من اللحوم و الدواجن و225 طناً من المنتجات الأخرى مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونه والسمن البلدي وعسل النحل ومجمدات اللحوم من الكفتة والسجق و استفاد منها حتى الآن أكثر من 250 ألف مواطن فى المحافظات الخمس التى بدأت فيها المبادرة ، كما تم توفير فرص عمل لحوالى 110 شاب يعملون على تلك السيارات وجارى استكمال العدد المستهدف فى المرحلة الاولى والبالغ حوالى 127 شاباً.

وأضاف التقرير أن المبادرة شهدت فى المحافظات التى انطلقت بها إقبالاً كبيراً من المواطنين على عملية الشراء خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً نظراً لإنخفاض أسعار المنتجات عن مثيلتها فى الأسواق وكذا جودة المنتجات المعروضة والتي تتضمن حوالى 30 سلعة غذائية.

وأشاد شعراوى ، بالدعم الذى يقدمه المحافظين لإنجاح تلك المبادرة والتى تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارتى التنمية المحلية والتموين بتوفير السلع الغذائية المخفضة لصالح المواطنين الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل خاصة خلال شهر رمضان والرقابة المستمرة على الأسواق، لافتا إلى أن سيارات المبادرة تتركز بصفة أساسية بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً للتخفيف علي الأسر البسيطة ومحدودي الدخل وتوفير السلع الغذائية لها بجودة وأسعار مخفضة.

وشدد شعراوى، على ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة من الشركات المشاركة فى المبادرة وكذا أن تكون الأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق وأن تكون حديثة التعبئة والإنتاج، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى من خلال تلك المبادرة أيضاً توفير فرص عمل لأبناء المحافظات وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر .

وكان وزير التنمية المحلية، أطلق فى 13 أبريل الجارى، مبادرة "شباب الخير" لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة لتخفيف العبء على المواطنين، حيث شهد شعراوى وعدد من قيادات الوزارة والدكتور وائل الطناحي الأمين العام للمجلس الوطنى للشباب والدكتورة دليلة مختار رئيس المجلس الوطنى للشباب وعدد من ممثلى المجلس اصطفاف حوالى 25 سيارة نصف نقل ثلاجة متنقلة محملة بحوالى 30 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطن على رأسها اللحوم والدواجن وذلك أمام مقر الوزارة .