اعتبارا من الخميس 29 أبريل ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 29 أبريل 2021 إلى الثلاثاء 4 مايو 2021.

شكرا لقرائتكم خبر عن موجة شديدة الحرارة ونشاط رياح.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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