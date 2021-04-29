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موجة شديدة الحرارة ونشاط رياح.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 29 أبريل 2021 إلى الثلاثاء 4 مايو 2021.

 

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية: 

 

- يوم الخميس 29 أبريل : 

 

اعتبارا من الخميس 29 أبريل ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية   وشمال الصعيد 

 

- يوم الجمعة 30 أبريل: 

 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد

 

- يوم السبت 1 مايو :

 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

 

 

- يوم الأحد 2 مايو: 

 

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد 

 

- يوم الإثنين 3 مايو: 

 

نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء 

 

- يوم الثلاثاء 4 مايو: 

 

نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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