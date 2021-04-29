شكرا لقرائتكم خبر عن موجة شديدة الحرارة ونشاط رياح.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 29 أبريل 2021 إلى الثلاثاء 4 مايو 2021.
وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية:
- يوم الخميس 29 أبريل :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد
- يوم الجمعة 30 أبريل:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد
- يوم السبت 1 مايو :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.
- يوم الأحد 2 مايو:
نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد
- يوم الإثنين 3 مايو:
نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء
- يوم الثلاثاء 4 مايو:
نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء