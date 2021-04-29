شكرا لقرائتكم خبر عن الراقصة جوهرة تثير الجدل بصور لها أمام أشهر مساجد الغردقة .. والأوقاف تعلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار ظهور الراقصة جوهرة بالحجاب والعباءة البيضاء أمام ساحة مسجد الميناء والذي يعد أكبر وأشهر مساجد البحر الأحمر ردود فعل مختلفة بعد نشر الصور على صفحات الفيس بوك، حيث أثارت صور الراقصة جدلًا بين أهالي المدينة.

وقال بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالغردقة، إن «زيارة مسجد الميناء ضمن جولات السيتي تورز لمدينة الغردقة التي يتم تنظيمها للسائحين للتعريف بالعمارة الإسلامية وشرح تعاليم الإسلام وتشمل المساجد والكنائس الكبيرة والشهيرة وأنه لا يسمح بالمشاركة إلا من خلال ارتداء الإسدالات للدخول للمسجد وأن الدخول للمسجد متوقف منذ انتشار كورونا».

وعلق مسؤولو الأوقاف قائلين إن «التصوير لم يكن في المسجد إنما كان في الساحة الخارجية حيث تستقبل السائحين وسط تعليمات بعدم القيام بأي أفعال خادشة أو قبلات خلال الزيارة وأن إدارة المسجد مخصصة العشرات من الإسدالات لارتدائها أثناء الزيارات وأن المسجد لا يستقبل زائرين من الأجانب منذ انتشار فيروس كورونا».