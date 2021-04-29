شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديًا على أرض زراعية بمساحة 500 متر في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات في محافظة البحيرة برئاسة مجدي ابراهيم، رئيس مدينة الدلنجات بإزالة تعديًا على الأرض الزراعية على مساحة ٥٠٠ م بقرية المسين التابعة لمركز الدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والتى تمثل خطورة كبيرة وتأثيرًا سلبيًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة والشعب.